В Сербии ответили на требование Запада ввести антироссийские санкции Глава МИД Сербии назвал несправедливыми требования Запада ввести санкции против РФ

Фото: Simon Belcher/imagebroker.com/Global Look Press

Белград, Сербия

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что требования стран Запада в адрес Белграда ввести антироссийские санкции выглядят несправедливыми. На Сербию давят, а товарооборот с Москвой растет у стран, которые ввели рестрикций в отношении России, отметил дипломат в беседе с Kurir.

Сербия не вводила санкции против России, и <...> объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых странах Запада, которые ввели санкции, он увеличился, — пояснил Дачич.

Политик уточнил, что у западных стран товарооборот с Москвой растет именно во время действия ограничительных мер.

Дипломат также обратил внимание на то, что отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует ее экономическим интересам. Белград вообще выступает против введения каких-либо рестрикций, поскольку сербы сталкивались с этим «несправедливым опытом», заключил Дачич.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.