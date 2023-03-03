В Сербии опровергли отправку ракет для «Градов» Украине Сербская компания «Крушик» опровергла сообщения об отправке ракет для «Градов» на Украину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения о том, что оно поставляет ракеты для реактивных систем залпового огня «Град» на Украину, передает РИА Новости. В компании заявили, что это сообщение построено на использовании неполной и не связанной информации, чтобы нанести ущерб предприятию.

В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет «Град» компании «Крушик» на Украину, руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было, также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не подписывала договор с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited на поставки, о чем пишут СМИ, а указанные в документе ракеты дальностью 20 километров, которые производит «Крушик», не имеют такой кодификации.

Ранее сообщалось, что Сербия могла тайно передать Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Белград якобы осуществил поставки с помощью Турции и Словакии.

Представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.