В Риме мужчина расстрелял людей в баре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В римском районе Фидене мужчина убил троих человек и ранил еще троих в баре, передает La Republbica. Злоумышленником оказался 57-летний Клаудио Кампити. По предварительной версии, он поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов.

Это было собрание кондоминиума в конце года. В какой-то момент этот человек, один из кондоминиумов по имени Клаудио Кампити, вошел, зарядил пистолет и начал стрелять, — рассказал свидетель.

По данным издания, стрелявший раньше уже угрожал членам собрания.

10 декабря стрельба произошла в центре Дрездена, в результате погиб один человек. Стрелявший 40-летний мужчина позже погиб от полученного ранения, сообщает полиция региона Саксония. Как рассказали в ведомстве, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Стрелок скончался в больнице во время операции.

Как стало известно, вооруженный мужчина изначально убил свою мать в квартире в Дрездене, после чего ворвался в здание радиостанции в центре города и устроил стрельбу. После этого он прибежал к рождественскому рынку, взял в заложники женщину и ребенка и спрятался в соседней аптеке. По мнению полиции, мужчина был психически нездоров.