Оппозиция в Раде призвала переоценить Евромайдан после штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/1121d1aa-527b-11eb-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Власти США должны переоценить события Евромайдана на Украине и дать им справедливую оценку после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Теперь американские политики обязаны изменить своё отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013–2014 годов в Украине, — говорится в сообщении политсилы.

Её члены призвали американских политиков не мешать, а помочь в преодолении последствий Евромайдана. Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверены, что двойные стандарты в американской политике больше не могут быть приемлемыми. В заявлении также говорится, что лидеры американских политических партий, руководство США и дипломаты должны сделать из произошедшего выводы.

Украинская оппозиционная партия призывает Вашингтон изменить подход во внешней политике, признав недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы, а также поощрение радикалов, которые подпитывают беспорядки и протесты изнутри.

6 января сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению демократа Джо Байдена новым президентом США. У них получилось: временно заседание было прервано, конгрессмены были эвакуированы, а толпа разгромила часть кабинетов политиков. Позже протестующие были вытеснены из здания, заседание конгресса продолжилось уже 7 января, на нём Байдена объявили новым президентом страны. В ходе столкновений погибли пять человек.

Как писал NEWS.ru, штурм Капитолия одобрили 45% республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди зарегистрированных избирателей.