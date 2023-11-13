В правительстве Великобритании начались серьезные перестановки В Великобритании сменили глав МИД и МВД

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Джеймс Клеверли

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, пишет газета Express. Его назначение позднее подтвердили в офисе премьера страны. По данным Telegraph, должность Клеверли займет экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кемерон.

[Премьер-министр Британии Риши] Сунак уволил <...> Браверман и заменил ее бывшим министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, — говорится в сообщении.

Суэлла Браверман потеряла должность после публикации критической статьи о действиях полиции во время митингов в поддержку Палестины. По информации Sky News, последнее время Браверман регулярно подвергалась критике как со стороны лейбористов, так и со стороны правящей Консервативной партии. Экс-министр писала, что протесты в поддержку Палестины похожи на «марши ненависти». По ее словам, полиция, позволяя такие акции, «подыгрывает» левым активистам.

Политолог Наталья Еремина ранее рассказала, что рейтинг находящегося ровно год на должности премьер-министра Сунака стремительно падает, поскольку он не смог стабилизировать ситуацию как в мире, так и в собственной стране. По ее словам, политик является одним из самых непопулярных премьеров в истории.