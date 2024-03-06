В Польше раскрыли, когда Украина полностью лишится инициативы на поле боя Генерал Пацек: ВСУ полностью потеряют инициативу в конце апреля

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы полностью потеряют инициативу на поле боя в конце апреля — начале мая, заявил польский генерал Богуслав Пацек в беседе с RMF FM. Он объяснил, что в этот период погодные условия будут больше способствовать наступлению российской армии.

Выгодный для России прорыв произойдет, по моему мнению, в конце апреля, мае — тогда, когда будут благоприятные погодные условия. Уже будет сухо, и будут созданы такие условия, которых ждет сегодня Российская Федерация для проведения наступления, — считает военный.

Пацек также назвал недостаточной помощь, оказываемую Западом Украине. Генерал уверен, что ее не хватит для противостояния армии России.

По словам Пацека, ВС РФ обладают значительным преимуществом по всей линии фронта. Более того, российские войска действуют даже «не в полную силу».

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию в регионе стабильной и добавил, что линия фронта отодвигается. По его словам, Вооруженные силы Украины все еще наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя.