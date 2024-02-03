В Польше призвали распространить работу системы ПВО на территорию Украины Rzeczpospolita: жители Польши выступили за защиту территорий Украины

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Globall Look Press

Семь из десяти (69,3%) граждан Польши выступают за то, чтобы власти провели переговоры с лидерами стран НАТО и Киевом о распространении действия ПВО на приграничную территорию Украины, следует из опроса, проведенного польским изданием Rzeczpospolita. Против такой идеи выступили 17,6% респондентов, еще 13,1% заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Отмечается, что в группе сторонников преобладают молодые люди до 30 лет (88%), жители крупных городов (76%) и в равной степени малых и средних городов (по 71%). Их политические симпатии равномерно распределены среди политических групп.

Вопрос о распространении польских систем ПВО на территорию Украины возник после того, как Варшава в конце декабря обвинила Россию в том, что ее ракета пролетела через воздушное пространство Польши. Отмечается, что соглашение с НАТО и Киевом позволит сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что Польша клянчит у США деньги для Украины. Так он прокомментировал сообщение о визите министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Вашингтон, чтобы убедить американских законодателей выделить средства на помощь Киеву. По его мнению, визит будет неудачным, поскольку в администрации США будут заняты подготовкой к выборам президента.