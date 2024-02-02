Коц: Польша клянчит у США деньги для Украины Коц: визит главы МИД Польши в Вашингтон ради помощи Украине будет неудачным

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша клянчит у США деньги для Украины, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал сообщение о визите министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Вашингтон, чтобы убедить американских законодателей выделить средства на помощь Киеву. По его мнению, визит будет неудачным, поскольку в администрации США будут заняты подготовкой к выборам президента.

Польша клянчит у США деньги для Украины. <...> Вот только поляков в Вашингтоне спросить забыли. В США разгорается предвыборная гонка, не до вассалов, — пишет журналист.

Тем не менее он выражает понимание намерений Сикорского. Он считает, что так он пытается защитить поляков от втягивания в военный конфликт с Россией.

Когда закончатся украинцы, американцы натравят на русских поляков. Поэтому выживание Киева — в интересах Варшавы. Одно дело — подкидывать соседу оружие и деньги. Совсем другое — когда в Польшу потоком хлынут гробы ее солдат, — резюмирует военкор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти призывают Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку Киеву. По его словам, предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи.