В Польше объяснили важность победы России на Украине Mysl Polska: победа России в украинском конфликте обеспечит стабильный мир

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия на Украине сражается не только за свои интересы, но и за изменение миропорядка, пишет журналист польского издания Myśl Polska Эдвард Карольчук. По его словам, новый порядок принесет стабильный мир в Восточной Европе.

Автор статьи считает, что Москве недостаточно одержать победу на фронте. Нужно закрепить свой успех мирным соглашением, которое обеспечит благоприятные политические и экономические условия для соседних с украинской территорией стран.

Время команды [украинского лидера Владимира] Зеленского не вернется. После подписания мира должна быть обеспечена безопасность воюющих сторон и государств, участвующих в этом конфликте, — отметил Карольчук.

Ранее издание JB Press писало, что приглашение президента России Владимира Путина во Вьетнам свидетельствует о смене позиции Ханоя и о его поддержке Москвы. В руководстве страны считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине.

До этого бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил уверенность, что Украина и Запад проиграли в конфликте с Россией. По его мнению, российская армия к концу года возьмет под свой контроль Харьков, а затем Одессу.