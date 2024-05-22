Приглашение Путина показало веру Вьетнама в победу России JB Press: приглашение Путина говорит о вере Вьетнама в победу России

Фото: МО РФ

Приглашение президента РФ Владимира Путина во Вьетнам свидетельствует о смене позиции Ханоя и о его поддержке Москвы, сообщает JB Press. В руководстве страны считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине.

Военному руководству в Ханое по опыту войны с США известно, что исход сухопутных конфликтов, в том числе таких, как на Украине, определяют моральный дух и численность живой силы сторон, отметил автор материала. Но, по его мнению, нерешительная позиция может нанести ущерб интересам Вьетнама. Это сильно повлияло на отношения Ханоя с Вашингтоном, из-за чего руководство Вьетнама попросило Путина о визите, говорится в публикации.

Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг ранее пригласил президента России посетить с официальным визитом Ханой. Позже информацию о приглашении подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США продвигают порядок, основанный на правилах, с которыми никто не соглашался и которые меняются в зависимости от политической конъюнктуры. Так парламентарий прокомментировал реакцию Вашингтона на попытки Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера движения ХАМАС Яхьи Синвары.