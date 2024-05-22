Володин объяснил, как избавиться от «политического мошенничества» США Володин: укрепление многополярного мира позволит избавиться от мошенничества США

США продвигают порядок, основанный на правилах, с которыми никто не соглашался и которые меняются в зависимости от политической конъюнктуры, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так парламентарий прокомментировал реакцию Вашингтона на попытки Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера движения ХАМАС Яхьи Синвары.

Депутат отметил, что Вашингтону нет дела до руководства ХАМАС, но США бросились защищать Нетаньяху. По его словам, это первый случай, когда МУС преследует лидера ближайшего союзника Штатов.

Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали, — написал Володин.

По его словам, сейчас удобная схема дала сбой. Но для руководства США неприемлемо, когда карманные структуры пытаются принимать решения вопреки воле гегемона. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, напомнил спикер Госдумы.

По его словам, США продвигают «порядок, основанный на правилах» с которыми никто не соглашался. Эти правила меняются в зависимости от политической конъюнктуры и интересов придумывающей их стороны.

Подобное положение дел недопустимо. Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы, — заключил Володин.

Ранее МУС запросил ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Их обвинили в геноциде и военных преступлениях, совершенных во время противостояния с октября 2023 года.