В Польше обнародовали итоги первого тура президентских выборов

https://static.news.ru/photo/8c4ff47c-b9ee-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Польши Анджей Дуда занимает лидирующую позицию на выборах главы государства после подсчёта 99,78% протоколов комиссий.

По словам главы польской Государственной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, к 09:58 (10:58 мск) оставалось подсчитать 63 протокола.

Согласно информации комиссии, в настоящее время за Дуду отдали 8 412 183 голосов, или 43,67%.

За его главного конкурента Рафала Тшасковского из оппозиционной «Гражданской платформы» проголосовали 5 845 164 человек, или 30,34%. Третье место занимает независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%).

Соответствующие данные несильно отличаются от результатов ранее проведённого социсследования. По сведениям exit poll, во второй тур выборов вышли Дуда и Тшасковский, набравшие 41,8% и 30,4% голосов соответственно.

В комиссии уточнили, что явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.

Как отметил Марчиняк, во время голосования зафиксировано 350 происшествий и преступлений, связанных с избирательным процессом. Он назвал это количество незначительным, так как приходится «одно происшествие примерно на 100 тысяч избирателей», передаёт РИА Новости.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов. Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдёт 12 июля.

Как писал NEWS.ru, ранее Тшасковский заявил, что польское правительство стремится избавиться от необходимости проводить корабли, идущие в город Эльблонг, через российские территории и собирается проложить собственный выход в Балтику. Лидер оппозиции в случае победы на президентских выборах хочет этот проект закрыть и прослыл из-за этого «агентом Кремля», вызвав бурную реакцию противников.