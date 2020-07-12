В Польше началось голосование на втором туре выборов президента

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В воскресенье, 12 июля, в Польше открылись избирательные участки. Там проходит голосование на втором туре выборов президента страны.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, принять участие в выборах имеют право около 30 миллионов избирателей. Для этого создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции голосование проходит по смешанному типу: не желающие посещать избирательные участки граждане могут отдать свой голос по почте.

Во втором туре выборов принимают участие действующий президент Польши, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов. Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдёт 12 июля.

Дуда набрал в первом туре выборов 43,5% голосов, Тшасковский — 30,46%.

Как писал NEWS.ru, Дуда подписал проект о внесении поправок в конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.