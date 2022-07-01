В Польше начали сворачивать программы помощи беженцам с Украины Власти Польши начали постепенно сворачивать программы помощи украинским беженцам

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Краков, Польша

Польша с 1 июля свернула социальную программу, в рамках которой выплачивалось пособие гражданам страны, приютившим беженцев с Украины. Прекращение выплат по 40 злотых (около $9) в сутки на человека власти объяснили тем, что украинцы уже могут начать работать и сами себя содержать, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер. Он уточнил, что около 500 тысяч беженцев, которые получили номер PESEL (индивидуальный личный номер), являются людьми трудоспособного возраста. Легальную работу нашли более 250 тысяч из них.

После начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более 4,3 млн человек, из которых в стране остаются до сих пор около 1,5 млн.

Также в ряде крупных городов Польши для беженцев делали бесплатным проезд в общественном транспорте и поездах. Программу по стране свернули с 1 июля, а в Варшаве бесплатный проезд отменили месяц назад.

Ранее стало известно, что обозреватель издания Getreading Ханна Робертс сообщила: жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. Она добавила, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.