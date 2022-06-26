Британцы потребовали выгнать украинцев из своих домов Getreading: жители британского города Рединг потребовали выгнать украинцев из своих домов

Фото: Jevgenija Pigozne / imageBROKER.com / Global Look Press

Обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала в своей статье, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Публицист отметила, что энтузиазм британцев угас из-за продолжительности конфликта на Украине. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания.

Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», — написала Робертс.

В публикации отмечается, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.

Жители Бельгии пожаловались на поведение украинских беженцев в стране, сообщил ранее телеканал RTBF. Отмечается, что бельгийцы очень часто сталкиваются со случаями бесконтрольного употребления спиртного и проявлением неуважения со стороны украинцев. Журналисты добавили, что многие муниципалитеты пересмотрели свою политику приёма беженцев и отказались выделять квоты на размещение.

Многие ищут законные основания для отказа от предоставления жилья уехавшим с Украины. Так, например, некоторые ссылаются на сроки, которые установили власти на предоставление временного размещение, которое не может превышать трёх месяцев.