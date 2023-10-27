Тысячи госслужащих Украины попытались покинуть страну Более двух тысяч украинских госслужащих пытались незаконно бежать из страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более двух тысяч украинских госслужащих с начала 2023 года попытались незаконно покинуть территорию Украины, такие данные озвучил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. По его словам, которые приводит украинское агентство ТСН, количество попыток пересечь границу страны вне КПП «немного увеличилось», а данные о нарушениях в пунктах пропуска и на «зеленых» участках границы не возросли и не упали.

По состоянию на данный момент это количество составляет 2100 человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы, — сказал пограничник.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Служба безопасности Украины бежала из Купянска Харьковской области, прихватив с собой архивы госслужбы. По его словам, причиной бегства стало активное наступление Вооруженных сил России на Купянском направлении в зоне СВО. Он подчеркнул, что российские военные взяли хороший темп наступления.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого ВСУ испытывают недобор людей. По его словам, для отлова подлежащих мобилизации территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов. Азаров добавил, что украинцы стараются покинуть страну всеми возможными путями.