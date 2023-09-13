В ДНР заявили о бегстве СБУ из Купянска из-за российского наступления Гагин: СБУ бежали из Купянска с архивами из-за наступления ВС России

Фото: МО Украины

Служба безопасности Украины бежала из Купянска Харьковской области, прихватив с собой архивы госслужбы, заявил в беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, причиной бегства стало активное наступление Вооруженных сил России на Купянском направлении в зоне СВО. Он подчеркнул, что российские военные взяли хороший темп наступления.

Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером того, что оно (наступление. — NEWS.ru) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство, — сказал Гагин.

Он отметил, что от СБУ в Купянске остался лишь некий оперативный состав.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Также российские военные отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестовое.