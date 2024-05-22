В подполье рассказали о срыве атаки ВСУ на Кинбурнскую косу Подполье: российские военные ударили по военному порту Очакова

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по военному порту города Очакова Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на объекте украинская армия готовила атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова, — заявил Лебедев.

Собеседник отметил, что некоторое время назад в порт были доставлены разного рода плавсредства, в том числе катера и водные мотоциклы. Предположительно, именно с помощью них ВСУ готовились десантироваться на Кинбурнскую косу, добавил он.

Ранее Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщал, что ВС РФ нанесли удар по расположенной в Черноморске Одесской области железнодорожной станции. По его словам, в городе частично отключено электроснабжение. Он добавил, что на станцию морского порта для пересортировки заходят составы, везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии. Рядом расположено множество складских помещений.