В Париже число краж в магазинах возросло на 56%

https://static.news.ru/photo/80e2f0a6-862e-11ea-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

В столице Франции в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным временным периодом 2019 года сократилось число случаев физического насилия, угонов автомобилей и краж из жилых помещений. При этом правоохранители зафиксировали очень сильный рост краж в магазинах и аптеках — на 56%.

По словам чиновника парижской мэрии, рост аптечных краж связан с желанием людей завладеть редкими товарами, такими как медицинские маски и определённые лекарства. Также он обусловлен тем, что аптеки долгое время остаются единственными немногими работающими точками продаж, соответственно, в них есть деньги, уточняет France-Presse.

Представители властей боятся, что число квартирных краж в значительной степени недооценено, так как часть жителей покинула Париж на время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе мэр города Анн Идальго направила письмо министру внутренних дел Кристофу Кастанеру, попросив разместить большее число полицейских на северо-востоке французской столицы, где несмотря на карантинные ограничения продолжают совершаться преступления.

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции лишил многих жителей беднейших кварталов Парижа заработка. Особенно сильно он ударил по молодёжи, среди которой безработица была высока и до пандемии.