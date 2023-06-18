В офисе Зеленского рассказали, что осложнило попытки договориться с Россией WSJ: Ермак назвал «Минск-2» помехой для переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что второе Минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренностей с Россией, пишет The Wall Street Journal. По его словам, на сегодняшний день Украина не нуждается в посреднике, вместо этого необходимо привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.

Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины, — пишет американская газета.

Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Он добавил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.