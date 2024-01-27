В офисе бельгийского министра нашли десятки упаковок с кокаином DH: в офисе бельгийского министра Дезир нашли 50 упаковок с кокаином

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Бельгийские правоохранители обнаружили не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир, пишет издание DH. До этого по обвинению в незаконном обороте наркотиков полицейские арестовали сотрудника аппарата министра Вана Хаелена.

По данным издания, арестованный является сыном депутата парламента Брюсселя Фадилы Лаанан, у него были изъяты не менее десяти тысяч евро наличными. С середины декабря он находится под стражей. В офисе Дезир подтвердили, что сразу после случившегося сотрудник был уволен за злоупотребление доверием.

После этого в его кабинете прошел обыск, во время которого полицейские нашли несколько десятков пакетов «с белым порошком». Как заявили в офисе Дезир, министр сотрудничает с правоохранителями по уголовному делу.

Ранее Федеральная таможенная служба Россия сообщила, что крупную партию наркотиков обнаружили в контейнере с кофе в Большом порту Санкт-Петербурга. Груз пришел из Бельгии. Общий вес вещества составил 1200 килограммов. Стоимость контрабанды оценивается в 13 млрд рублей. Экспертиза установила, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.