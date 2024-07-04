В Одессе задержали необычную пару шпионов СБУ: шпионившие под видом жениха и невесты люди задержаны в Одессе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двоих людей по подозрению в шпионаже. По версии СБУ, те под видом жениха и невесты занимались в Одессе шпионажем, фотографируясь на фоне «нужных» объектов.

Чтобы получать разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок жениха и невесты и фотографировались на фоне «нужных» объектов, — сказано в сообщении ведомства.

В СБУ заявили, что обвинения предъявлены 23-летнему одесситу и его 18-летней подруге, которые действовали в Одесской и Днепропетровской областях. В Одессе они «разведывали локации пограничных отрядов морской охраны», которые охраняют одесскую акваторию, якобы по заданию российских спецслужб. Кроме этого, они должны были, предположительно, расклеить по городу 100 листовок, направленных против мобилизации, а также поджечь местную электроподстанцию.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала активистов, планировавших попытку госпереворота. По версии ведомства, они собирались устроить массовые беспорядки и захватить здание Верховной рады. При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. По данным службы, организатор привлек сообщников из общественных организаций. Всех их отправили под стражу.