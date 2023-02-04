Журналистка из Норвегии Гру Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса в Москве, назвав ее попыткой оправдать агрессию. Корреспондент NRK побывала в российской столице и заметила, что конфликт на Украине практически никак не повлиял на жизнь горожан. Хольм заметила, что на московских улицах довольно мало упоминаний о специальной военной операции.
На самой известной из всех пешеходных улиц Москвы - Старом Арбате - выставлены изображения детей из Донбасса. Предполагается, что они представляют жертв украинской агрессии против россиян, — сказала она.
Журналистка в числе упоминаний СВО также заметила литеру Z у входа в Парк Горького.
Также Хольм признала, что на фоне ухода значительного числа зарубежных компаний российскому рынку помогает успешный параллельный импорт. По замечанию сотрудницы NRK, работа преимущественно ведется через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
Ранее политолог Анастасия Слепова заявила, что страны Евросоюза пытаются уничтожить образ России как сильной и справедливой страны и очернить ее репутацию, но их план провалился. По ее словам, об этом можно судить по митингам против введения антироссийских санкций и военной поддержки Киева, которые прошли в Испании, Венгрии и Польше. Она добавила, что оказываемое на Москву давление доказывает европейцам, кто является для них настоящим недругом.