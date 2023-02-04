Максим Землянский

В Норвегии раскритиковали выставку о детях Донбасса в Москве Журналистка из Норвегии назвала выставку о детях Донбасса в Москве «попыткой оправдать агрессию»

4 февраля 2023 в 08:39

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фотовыставка «Дети Донбасса», или «…Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» на Арбате