В НАТО открестились от атак украинских БПЛА на российские аэродромы Столтенберг: в НАТО не владеют данными об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы в РФ

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не владеет информацией об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы, расположенные на территории России, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. В интервью Financial Times он отметил необходимость учитывать контекст, при котором Украина проводит подобные нападения. Столтенберг напомнил, что ВС РФ ведут обстрел инфраструктуры украинского государства.

Я не имею информации об этих конкретных инцидентах. Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст. Мы видим ежедневные атаки России на украинские города, критическую инфраструктуру Украины... И, конечно, у Украины есть право на самооборону, — заявил Столтенберг.

Издание The Guardian ранее сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.

До этого Минобороны России заявило, что утром 5 декабря ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.