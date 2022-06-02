В морском порту Бердянска прогремели взрывы Мэрия Бердянска: взрывы в городском порту произошли при разминировании территории

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Бердянский морской порт

В районе морского порта Бердянска в Запорожье произошли два мощных взрыва. По данным местных властей, сотрудники военно-гражданской администрации обнаружили взрывные устройства, оставленные украинскими военными. Инцидент произошел в ходе разминирования территории, сообщает URA.RU. Отмечается, что порт готовят к принятию судов гражданского назначения.

В мэрии Бердянска также подчеркнули, что работы по разминированию продолжаются.

29 мая стало известно, что местные власти намерены перезапустить работу Бердянского порта. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, полноценно функционировать морская гавань начнет через несколько недель.

Он отметил, что Запорожье имеет большой потенциал в области рыбоводства, причем выращивать можно как морские виды, так и речную рыбу. В будущем этот продукт можно поставлять в Россию.