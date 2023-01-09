В МО Британии заявили об использовании РФ новейшего истребителя в ходе СВО В Минобороны Британии заявили об использовании Су-57 со стороны ВС России в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Вооруженные силы России «практически наверняка» задействовали многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные национальной разведки. В Twitter-аккаунте британского ведомства пояснили, что данный истребитель получил название Felon (преступник). Министерство также провело анализ снимков авиабазы в Ахтубинске, где и были обнаружены пять новых Су-57.

Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины, — говорится в заявлении.

При этом в министерстве подчеркнули, что истребители не покидали воздушное пространство РФ, а все миссии ограничивались запуском ракет «воздух-земля» и «воздух-воздух». Министерство связало нежелание российских войск направлять Су-57 на Украину из-за возможных утечек секретных технологий в том случае, если истребитель собьют украинские военные.

Ранее в социальных сетях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) написали, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Министерству обороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57. Предприятие также предоставило ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.