В Минобороны рассказали об отражении девяти атак ВСУ на двух направлениях Минобороны: войска РФ отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. В результате было уничтожено более 150 украинских военнослужащих и их техника. По словам Савчука, на этих двух направлениях экипажи Су-34 применили управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательному пункту и двум складам с боеприпасами.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки «Центр» отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа «пикап», орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков, — рассказал военный.

Он также добавил, что комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS, восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен.

Ранее командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн рассказал, что группа украинских штурмовиков при попытке захвата российских позиций на Запорожском направлении за два дня потеряла почти весь свой состав — от 70 до 100 человек. Военный также отметил, что по радиоперехватам было ясно, что украинцы попросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались.