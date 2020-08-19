В МИД Польши заявили, что ЕС требует проведения новых выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/321ed7ea-e2b4-11ea-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Павел Яблоньский Фото: gov.pl

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Европейский союз требует проведения новых выборов в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что Евросоюз ни в коем случае не вмешивается в политические дела Белоруссии.

Мы требуем повторения президентских выборов в Белоруссии таким способом, чтобы белорусский народ сам мог решить вопрос своего будущего. И очень важно вот что: Европейский союз не вмешивается в политические дела в Белоруссии, но мы хотим, чтобы были созданы такие условия, которые позволят белорусам самим решать свои политические вопросы, — процитировали Павла Яблоньского в ТАСС.

Также дипломат опроверг информацию о том, что ситуация в Белоруссии не волнует лидеров Евросоюза.

Мы сумели убедить лидеров государств ЕС, чтобы они высказались и однозначно призвали к повторению президентских выборов в Белоруссии, — привели слова замглавы МИД в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, военный политолог Александр Перенджиев считает, что одним из главных заказчиков протестов в Белоруссии является Евросоюз. Он отметил, что причина протестов не в том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранил свой пост, а в том, что белорусы хотят изменений в системе управления страны.