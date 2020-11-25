В ЛНР рассказали о скандале на заседании контактной группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3abd36b4-2f60-11eb-877f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Родион Мирошник/facebook.com

Украинская делегация устроила скандал и сорвала заседание контактной группы по Донбассу. Об этом заявил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в переговорном процессе Родион Мирошник.

Украина организовала скандал в контактной группе. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук на заседании контактной группы заявил, что украинская сторона при подготовке «дорожной карты» не намерена рассматривать проекты, внесённые представителями республик Донбасса, а хочет видеть только проект от Российской Федерации, — рассказал делегат от ЛНР в своём Telegram-канале.

В ответ представителю Киева возразили, что такие действия фактически выводят Украину из Минских соглашений. Представитель России Борис Грызлов также отметил, что это не способствует урегулированию конфликта.

Он [Грызлов] заявил, что Россия действительно поддерживает план, подготовленный в Луганске и Донецке, как минимум потому, что он соответствует Минским соглашениям. А любой план, подготовленный и внесённый Россией, может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Украины, — добавил Мирошник.

Кравчук на это заявил, что комментарий Грызлова является «заявлением» России о выходе из Минских соглашений, добавив, что Киев самостоятельно в состоянии разобраться с ситуацией на своей территории. На этом вмешалась представитель ОБСЕ Хайди Грау, отметившая, что это похоже на попытку «вытолкать всех остальных» из контактной группы.

Перепалка закончилась напоминанием Грызлова о том, что Россия вошла в контактную группу по приглашению украинской стороны и для заявлений о «выходе из минской группы» кого-либо необходимо иметь на это соответствующие полномочия.

Очередные переговоры контактной группы по Донбассу прошли 25 ноября в форме видеоконференции.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований ожидать обострения ситуации в Донбассе после конфликта в Нагорном Карабахе.