В Лондоне вынесен вердикт по делу Кевина Спейси о домогательствах Присяжные в Лондоне оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Актер Кевин Спейси

Американский актер Кевин Спейси, ранее проходивший по делу о сексуальном насилии, признан невиновным по всем пунктам выдвинутых против него обвинений, сообщает «Москва 24» со ссылкой на телеканал Sky News. Соответствующий вердикт вынесло жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк.

Издание отмечает, что в ходе судебного заседания, длившегося около месяца, рассматривались девять обвинений, выдвинутых против актера. Он обвинялся в том, что в период с 2004 по 2013 годы совершал насильственные действия сексуального характера и акты непристойного поведения в отношении четырех мужчин.

По информации издания, девять мужчин и четыре женщины, входившие в состав жури присяжных, удалились на совещание еще 24 июля, а вердикт вынесли 26 июля, объявив Спейси невиновным. При этом, как уточняет Reuters, 26 июля актер отмечает свой день рождения. Услышав о своем оправдании, Спейси расплакался.

Спейси оказался в центре секс-скандала осенью 2018 года. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над сериалом «Карточный домик». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии. Однако в 2021 году актера вновь обвинили в домогательствах.