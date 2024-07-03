В Латвии выступили против написания слова «Россия» с маленькой буквы Лингвисты Латвии назвали недопустимым написание слова «Россия» с маленькой буквы

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Латвийские языковеды не поддержали идею написания слов Krievija («Россия») и Putins («Путин») в официальных текстах со строчной буквы, сообщает местный новостной ресурс Apollo. По его данным, специально созданная экспертная комиссия на базе «Центра государственного языка Латвийской Республики» рассмотрела предложение отступить от норм правописания и начинать некоторые имена собственные с маленькой, а не заглавной буквы.

Участники комиссии единодушно пришли к выводу, что это отступление не может быть одобрено. Лингвисты указали, что такое написание допустимо в неформальной частной переписке, однако в любых официальных документах этого делать не следует.

Написание слова «Россия» с маленькой буквы широко применяется в официальных пресс-релизах Национальных вооруженных сил Латвии. Командование армии считает это проявлением солидарности с украинскими коллегами. По словам пресс-офицера латвийских войск Сандры Брале, ВС не откажутся от такого написания, так как это не опечатка, а «осознанная гражданская позиция».

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции. Согласно документу, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону.