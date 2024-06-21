Россиян в Латвии вынудят сдать экзамен по латышскому под угрозой депортации В Латвии заставят россиян сдавать экзамен по языку для продления ВНЖ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Парламент Латвии на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, сообщила пресс-служба сейма. Согласно документу, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону.

Те граждане России, которые получили постоянный вид на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах, также должны будут пройти тест на знание государственного языка. Этот закон утратил силу 1 мая 2003 года со вступлением в силу закона об иммиграции, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что около тысячи российских граждан были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий и дискриминации со стороны властей. Начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел России Константин Гузь добавил, что россиянам специально создают такие условия, чтобы они покинули страну самостоятельно.

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic в аэропорту Стамбула не пустила на борт гражданина РФ, летевшего к отцу в Ригу. Молодой человек уточнил, что у него есть виза. Однако, по его словам, около часа его продержали у выхода к самолету, а пройти разрешили, когда лайнер уже улетел.