В Киевской области запретили использование фейерверков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Киевской области в соцсетях сообщило о введении запрета на использование во время военного положения пиротехники, включая фейерверки и петарды. Также под запрет попало использование бенгальских огней.

В Киевской области запрещена реализация и использование пиротехники во время военного положения. Решение было принято в ходе заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области, — сказано в заявлении.

Издание Postimees ранее сообщило, что в Эстонии могут отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в знак солидарности с Украиной. Отмечается, что об этом попросил конгресс украинцев Эстонии.

По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас до этого заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.