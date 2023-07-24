В Киеве задержали бывшего одесского военкома В Киеве задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который выполняет функции военкомата, Евгений Борисов задержан в Киеве, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Борисову предъявлено обвинение в незаконном обогащении «на сотни миллионов гривен» и умышленном уклонении от несения службы.

Сотрудники ДБР совместно с прокурорами офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. <...> Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период военного положения семья военкома купила автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн, однако официальный доход Борисова не покрывал такие расходы. В ГБР уточнили, что будут просить суд оставить задержанного под стражей без возможности внесения залога.

Борисов был уволен с должности 23 июня после того, как президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в стране идет проверка территориальных центров комплектования.

Ранее стало известно, что бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева отправили под домашний арест до 20 сентября. Экс-чиновник в ходе заседания признал вину во взяточничестве в особо крупном размере.