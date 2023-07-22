Бывшего вице-главу Белгородчины отправили под домашний арест за взятки Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признал вину во взяточничестве

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев (справа) в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева отправили под домашний арест до 20 сентября, такую меру пресечения назначили по делу о взяточничестве, передает РИА Новости. Сам экс-чиновник в ходе заседания признал вину во взяточничестве в особо крупном размере.

Заседание по избранию меры пресечения прошло сегодня, 22 июля, в Свердловском районном суде Белгорода. Сторона обвинения просила назначить Полежаеву домашний арест. Защита экс-чиновника не возражала, с этим согласился и сам Полежав.

21 июля СК по Белгородчине сообщил о задержании Полежаева по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере». По версии следствия, в 2022–2023 годы бывший вице-губернатор получил от директора одной из строительных фирм два автомобиля в обмен на помощь при проверке работ по строительству очистных сооружений и содействие в заключении контрактов. По оценке СК, стоимость двух машин, приобретенных для Полежаева, превысила 17 млн рублей.

4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о снятии Полежаева с должности, назвав причиной некачественную организацию работ по восстановлению города Шебекино и села Новая Таволжанка, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.