В Киеве охранника дома осудили за оповещения о визите военкомов Суд в Киеве назначил наказание охраннику дома за оповещения о визите военкомов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киево-Святошинский районный суд приговорил охранника жилого многоэтажного дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за неоднократное оповещение жильцов о визитах военкомов, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Единого государственного реестра судовых решений Украины. Его действия квалифицировали как препятствование работе ВСУ.

По версии следствия, охранник дома «Софиевский квартал» на Борщаговке в Киеве по меньшей мере пять раз уведомил жильцов в домовом чате о визите военных комиссаров. Он оставлял сообщения: «адресная раздача повесток», «повестки адресно», «у нас опять ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, — NEWS.ru)».

Суд счел, что у охранника возникло «стойкое преступное намерение препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины». По версии следствия, это стало мотивом для рассылки оповещений жильцам.

Заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев ранее заявил, что Верховная рада Украины ищет способ убрать военкомов с улиц. По его словам, депутаты хотят перенести в электронный формат взаимодействие между военнообязанными и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК), являющимися украинским аналогом российских военкоматов.