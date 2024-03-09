В Раде ищут способ убрать с улиц военкомов Рада планирует перенести общение военнобязанных и военкомов в электронный формат

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Верховная рада Украины ищет способ убрать военкомов с улиц, заявил заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в эфире телеканала «Рада». По его словам, депутаты хотят перенести в электронный формат взаимодействие между военнообязанными и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК), являющимися украинским аналогом российских военкоматов.

Наша задача, которую мы ставили перед собой, — убрать [сотрудников] ТЦК с улиц, чтобы они не хватали людей на улицах, не затягивали их и так далее. Для этого мы ищем пути максимальной цифровизации процессов, в том числе через электронный кабинет, — сказал он.

По словам Чернева, депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта о мобилизации поправки, согласно которым у граждан будет несколько путей получения информации от военкоматов. В частности, военнообязанные смогут обновлять личные данные через электронный кабинет в дистанционном формате.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа следует, что она запланирована на апрель — май 2024 года.