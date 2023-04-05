В Киеве обсуждают создание конфедерации с одной из стран Европы «Страна.ua»: в Киеве обсуждают конфедерацию с Польшей для гарантий безопасности

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина решила подстраховаться в вопросе гарантий безопасности на случай, если ее не возьмут в НАТО. Эксперты в кругах, близких к офису украинского президента, обсуждают инициативу о создании конфедерации с Польшей, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО, — пояснил собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля в ходе визита в Варшаву пообещал польскому коллеге Анджею Дуде, что скоро между двумя странами не будет никаких границ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для диалога с Украиной. Так он прокомментировал визит главы Украины Владимира Зеленского в Польшу для обсуждения с польским президентом Анджеем Дудой вопроса возвращения к переговорам с Москвой.