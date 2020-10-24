В Киеве начали расследование по факту возможной слежки за депутатом Рады

https://static.news.ru/photo/13945538-1618-11eb-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевская прокуратура начала головное производство по факту вероятной слежки за депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа».

Днём 24 октября в полицию столицы Украины поступило сообщение о найденном под днищем автомобиля парламентария подозрительном предмете. Специалисты установили, что взрывоопасным он не является. Предполагается, что к машине был прикреплен трекер для отслеживания её перемещений.

Устройство отправили на экспертное исследование. Полиция под руководством сотрудников прокуратуры устанавливает все обстоятельства инцидента, сообщается в Facebook ведомства.

Депутатом, за которым, возможно, ведётся слежка, является Давид Арахмия.

Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток <...> По предварительным данным устройство слежения, — написал он Facebook

Позднее он рассказал одному из телеканалов, что устройство крепилось к его машине на магнитах. В устройстве была обнаружена сим-карта «Киевстар» и батарейки, благодаря которым оно могло работать в течение нескольких месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Сумского областного совета Украины был задержан сотрудниками полиции. Его подозревают в вымогательстве пожертвований на избирательную кампанию.