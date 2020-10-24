16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Киеве начали расследование по факту возможной слежки за депутатом Рады

19:35, 24 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевская прокуратура начала головное производство по факту вероятной слежки за депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа».

Днём 24 октября в полицию столицы Украины поступило сообщение о найденном под днищем автомобиля парламентария подозрительном предмете. Специалисты установили, что взрывоопасным он не является. Предполагается, что к машине был прикреплен трекер для отслеживания её перемещений.

Устройство отправили на экспертное исследование. Полиция под руководством сотрудников прокуратуры устанавливает все обстоятельства инцидента, сообщается в Facebook ведомства.

Ð ÐÐÐÐÐ§ÐÐ¢Ð ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ¬ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¯ ÐÐ Ð¤ÐÐÐ¢ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ Ð¡Ð¢ÐÐÐÐÐÐ¯ ÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ£Ð¢ÐÐ¢ÐÐ ÐÐ° ÑÐ°ÐºÑÐ¾Ð¼ Ð¹Ð¼Ð¾Ð²ÑÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐµÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð·Ð°...

ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ ÐÐ¸ÑÐ²ÑÑÐºÐ° Ð¼ÑÑÑÐºÐ° Ð¿ÑÐ¾ÐºÑÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¡ÑÐ±Ð±Ð¾ÑÐ°, 24 Ð¾ÐºÑÑÐ±ÑÑ 2020 Ð³.

Депутатом, за которым, возможно, ведётся слежка, является Давид Арахмия.

Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток <...> По предварительным данным устройство слежения, — написал он Facebook

Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð² 13:25 Ð¿ÑÐ¸ÐµÑÐ°Ð» Ð½Ð° ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ, ÑÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°Ð» Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ðº Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¸Ð½, Ð²ÑÑÐµÐ» Ð¸Ð· Ð¼Ð°ÑÐ¸Ð½Ñ Ð¸ Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÐ» ÐºÐ¾Ð»ÑÑÐ°, Ð¿Ð¾Ð´ Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¿ÑÐ°Ð²ÑÐ¼...

ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ David Braun Ð¡ÑÐ±Ð±Ð¾ÑÐ°, 24 Ð¾ÐºÑÑÐ±ÑÑ 2020 Ð³.

Позднее он рассказал одному из телеканалов, что устройство крепилось к его машине на магнитах. В устройстве была обнаружена сим-карта «Киевстар» и батарейки, благодаря которым оно могло работать в течение нескольких месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Сумского областного совета Украины был задержан сотрудниками полиции. Его подозревают в вымогательстве пожертвований на избирательную кампанию.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео