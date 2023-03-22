В Киеве мужчина умер от разрыва гранаты на детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты у него в руках, сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции. Инцидент произошел утром 22 марта на детской площадке в Подольском районе украинской столицы. Полиция проводит проверку.

Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв, и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениям, — сообщается на сайте ведомства.

По указанному адресу прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины. По предварительной информации, погибшему было 29 лет. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией по статье о самоубийстве.

В начале марта в Донецке 15-летний подросток подорвался на мине «Лепесток». Он гулял по территории Кировского района, когда наступил на взрывное устройство. С полученными ранениями он был госпитализирован в больницу.