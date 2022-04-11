В Италии заморозили активы семьи автогонщика Мазепина

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Фингвардия Италии исполнила распоряжение по замораживанию активов Никиты и Дмитрия Мазепиных. На них распространяются персональные санкции Евросоюза, сообщила пресс-служба силового подразделения министерства экономики и финансов, пишет ТАСС.

Ограничения коснулись жилого комплекса стоимостью €105 млн, расположенного на острове Сардиния. По информации итальянских властей, он находится в собственности компании, связанной с российским автогонщиком «Формулы-1», и его отцом. Дмитрий возглавлял ранее совет директоров «Уралхима».

Ранее Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акции компании (52%), он также перестал занимать должности в органах управления «ОХК «УРАЛХИМ», непосредственного акционера «Уралкалий», и больше не возглавляет компанию.

Санкции коснулись и российского пилота Никиту Мазепина. Команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала с ним соглашение. Причиной было названо проведение специальной военной операции на Украине.

Сам гоночный чемпионат «Формула-1» расторг контракт с телеканалом «Матч ТВ» и отменил этап Гран-при в Сочи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал решение Международной автомобильной федерации (FIA), которая обязала всех российских пилотов подписать декларацию, запрещающую употребление слов «русский» и «Россия».