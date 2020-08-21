В Италии резко возросло число новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/b302dd44-e3c6-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma/Global Look Press

За минувшие сутки в Италии выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее COVID-19 заразились на 100 человек меньше.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. По его данным, таким образом обновился рекорд с 16 мая по числу заболевших.

На сегодняшний день в Италии число выявленных с начала пандемии коронавируса случаев заражения достигло 257 065. За последние 24 часа заболевание унесло жизни девяти человек, всего жертвами коронавируса стали 35 427 итальянцев. 204 960 смогли победить болезнь и успешно завершить лечение.

21 августа NEWS.ru писал о том, что в России за минувшие сутки выявлено 4870 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 1292 случая (26,5%) — активно у контактных лиц без проявлений болезни.