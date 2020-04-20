В Италии призвали заблокировать Telegram

Федерация газетных издателей Италии обратилась в Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, местный аналог министерства связи) с требованием срочно заблокировать на территории страны мессенджер Telegram.
Как
Монти заявил, что издатели теряют более €600 тысяч в день из-за пиратского контента в мессенджере, а годовые потери могут достичь €250 млн.
Как писал NEWS.ru, ранее мэрия Москвы заявила, что мошенники рассылают в Telegram предложения помощи в оформлении цифрового пропуска и таким образом собирают личные данные москвичей.
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