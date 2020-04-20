В Италии призвали заблокировать Telegram

https://static.news.ru/photo/9afcb70e-8338-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федерация газетных издателей Италии обратилась в Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, местный аналог министерства связи) с требованием срочно заблокировать на территории страны мессенджер Telegram.

Как передаёт Life, издатели обеспокоились нелегальным распространением газет через мессенджер. По словам президента Федерации газетных издателей Андреа Рифферсера Монти, в Telegram обнаружено около 10 каналов, нелегально распространяющих цифровые версии газет, на которые подписаны более 500 тысяч пользователей.

Монти заявил, что издатели теряют более €600 тысяч в день из-за пиратского контента в мессенджере, а годовые потери могут достичь €250 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее мэрия Москвы заявила, что мошенники рассылают в Telegram предложения помощи в оформлении цифрового пропуска и таким образом собирают личные данные москвичей.