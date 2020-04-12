Общество

Мэрия: мошенники в Telegram начали собирать данные для пропусков в Москве

17:43, 12 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская мэрия назвала мошенническими все предложения оформить через соцсети или мессенджеры цифровые пропуска, которые с 15 апреля потребуются для передвижения по столице в личном и общественном транспорте.

В Интернете активизировались мошенники. Так, в Telegram появился бот <...>, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные, необходимые для оформления цифрового пропуска, — цитирует ТАСС пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Оформление пропусков стартует 13 апреля на сайте mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Как писал NEWS.ru, 10 апреля россияне начали получать СМС с угрозами штрафов и уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции. Мошенники требовали оплатить фейковые штрафы в течение 24 часов.

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