Мэрия: мошенники в Telegram начали собирать данные для пропусков в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции. Тех, кто хочет воспользоваться длительным отдыхом от работы для переобустройства личного пространства, жёстко ограничили по времени, когда можно проводить шумные ремонтные работы.

Объявления появились в подъездах жилых домов, сообщает в Telegram-аккаунте телеканал «360». В частности, в будние дни граждан просят проводить работы с 9 до 11 часов и с 17 до 19....