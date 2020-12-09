В Италии нашли ребёнка, переболевшего COVID-19 в ноябре прошлого года

https://static.news.ru/photo/ab16f8f2-3a3f-11eb-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look press

Коронавирус нового типа был обнаружен в мазке из носоглотки, взятом в начале декабря прошлого года у четырёхлетнего ребёнка из Милана. Кашель и насморк у него появились 21 ноября 2019 года, через несколько дней его привезли в отделение скорой помощи, а ещё спустя какое-то время у него появились кожные высыпания, которые врачи приняли за корь и провели тестирование.

Как говорится в исследовании, опубликованном Государственным университетом Милана, ребёнку всё же поставили диагноз корь, так как о вспышке COVID-19 власти Китая официально уведомили мировое сообщество только 31 декабря 2019 года.

Позже образец теста мальчика исследователи проанализировали повторно, в результате чего и выявили коронавирус. Кроме того, учёные решили ещё раз проверить все случаи заболевания корью и краснухой в стране с сентября 2019 года по февраль 2020-го. Они предполагают, что у детей вирус может вызывать синдром Кавасаки, который выражается в поражении средних и мелких артерий, что проявляется покраснением кожных покровов.

Предположение, что коронавирус был в Италии задолго до начала вспышки, возникает не в первый раз. Антитела к инфекции были обнаружены в пробах, взятых в сентябре 2019 года у участников онкоисследования. Кроме того, коронавирус заметили в сточных водах Милана в середине декабря 2019 года, благодаря повторному анализу тех проб.

Официальной датой начала эпидемии COVID-19 в Италии считается 21 февраля 2020 года. С начала пандемии число инфицированных достигло в этой стране 1,7 млн человек, из них более 61 тыс. умерли от последствий инфекции.

Как писал NEWS.ru, к весне 2021 года по всему миру пройдут сертификацию и будут широко применяться шесть вакцин от COVID-19, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Среди препаратов, которые, по его мнению, будут использоваться, Гейтс назвал вакцину Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax, при этом он не упомянул название шестого препарата. Трое из перечисленных производителей получают финансовую помощь от благотворительного фонда четы Гейтс.

Предприниматель напомнил, что доступ к вакцине от коронавируса должен быть абсолютно у каждого вне зависимости от его социального положения или достатка. Он подчеркнул, что надеется на полную победу человечества над COVID-19 к 2022 году.