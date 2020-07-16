В Испании убьют почти сто тысяч норок, заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aec41c4c-c75c-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

В испанском автономном сообществе Арагон уничтожат более 90 тысяч норок, заражённых коронавирусом.

Как пишет РИА Новости, на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде заболевание было выявлено у 87% грызунов. Местные власти приняли решение умертвить всех животных.

Ферма была закрыта ещё в конце мая после того, как у семи её сотрудников был выявлен коронавирус. Тест от 3 июня не показал заражения животных, к 22 июня коронавирус был обнаружен уже у пяти норок, а к 13 июля инфицированными оказались 87% грызунов.

Советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона отметил, что решение уничтожить норок было принято в качестве превентивной меры, поскольку до сих пор не доказана передача вируса от животных к человеку.

Это не единичный случай в Европе, когда из-за коронавируса убивают животных. В частности, с начала пандемии в Нидерландах из-за обнаружения COVID-19 было уничтожено около миллиона животных на двадцати фермах.

Ранее учёные выяснили, что больше трети особей обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса, продающиеся на рынках Вьетнама, являются носителями различных штаммов коронавирусов. Специалисты, проводившие масштабную «перепись» вирусов, считают, что эти животные могут стать источником следующих эпидемий, писал NEWS.ru.