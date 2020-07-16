В Испании убьют почти сто тысяч норок, заражённых коронавирусом

В испанском автономном сообществе Арагон уничтожат более 90 тысяч норок, заражённых коронавирусом.
Как
Ферма была закрыта ещё в конце мая после того, как у семи её сотрудников был выявлен коронавирус. Тест от 3 июня не показал заражения животных, к 22 июня коронавирус был обнаружен уже у пяти норок, а к 13 июля инфицированными оказались 87% грызунов.
Советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона отметил, что решение уничтожить норок было принято в качестве превентивной меры, поскольку до сих пор не доказана передача вируса от животных к человеку.
Это не единичный случай в Европе, когда из-за коронавируса убивают животных. В частности, с начала пандемии в Нидерландах из-за обнаружения COVID-19 было уничтожено около миллиона животных на двадцати фермах.
Ранее учёные выяснили, что больше трети особей обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса, продающиеся на рынках Вьетнама, являются носителями различных штаммов коронавирусов. Специалисты, проводившие масштабную «перепись» вирусов, считают, что эти животные могут стать источником следующих эпидемий, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен