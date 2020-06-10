Учёные открыли «скрытые резервуары» COVID на рынках диких животных Вьетнама

https://static.news.ru/photo/59edbfb8-ab26-11ea-988f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

Учёные выяснили, что больше трети особей обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса, продающиеся на рынках Вьетнама, являются носителями различных штаммов коронавирусов.

Специалисты, проводившие масштабную «перепись» вирусов, считают, что эти животные могут стать источником следующих эпидемий.

Мы обнаружили, что доля зараженных животных быстро растет по мере их движения по торговой цепочке, от поимки и до попадания в рестораны. Для минимизации рисков передачи этих вирусов человеку, а также их возможной рекомбинации мы рекомендуем ввести ряд мер, которые ограничат поимку, продажу и транспортировку диких животных, — пишут зоологи в статье для bioRxiv.

По их словам, SARS-CoV-2 может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих. Источником коронавируса выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшиеболезнь через цепочку других диких животных, чьё мясо продавалось на рынке в городе Ухань. Затем эксперты предположили, что панголины, насекомоядные млекопитающие, могли быть этим звеном. Именно поэтому проводится это исследование. Зоологи из разных стран продолжают поиски родоначальника текущей эпидемии.

Ранее специалисты из Гонконга установили, что собаки могут заражаться коронавирусом. Медики нашли антитела на COVID-19 у двух собак, чьи хозяева заразились коронавирусом. Также у одного из питомцев была обнаружена «живая» культура вируса. Специалисты считают, что COVID-19 мог передаваться от летучих мышей человеку через других животных. А во Франции зафиксирован второй случай заражения кошки коронавирусом.