В Испании против премьер-министра готовят иск из-за ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/cdde0c68-830b-11ea-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Legan P. Mace/Global Look Press

Испанская крайне правая партия «Вокс» подаст иск против председателя правительства страны Педро Санчеса из-за недовольства тем, каким образом кабинет министров пытается урегулировать кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции.

Этим утром «Вокс» подаст иск против Санчеса и его правительства за грубую неосторожность, повлёкшую смерть, за нанесение вреда здоровью из-за грубой неосторожности и за преступление против прав работников, — цитирует ТАСС лидера партии Сантьяго Абаскаля.

Ранее политическое объединение настаивало на отставке премьера и обвиняло правительство в неспособности урегулировать кризис в области здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, в Испании общее число выявленных случаев заражения COVID-19 перевалило за отметку в 200 тысяч. Жертвами инфекции в королевстве стали 20 852 человека, выздоровели 80 587 пациентов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.