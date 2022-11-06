В Испании конфисковали крупнейшую в истории партию марихуаны Полиция Испании конфисковала крупнейшую партию марихуаны стоимостью около €64 млн

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Испанские полицейские конфисковали крупнейшую в истории партию марихуаны, стоимостью не менее €64 млн, сообщает Sky News. По информации телеканала, общий объем конфискованных каннабиноидов составил 32 тонны. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на нескольких фермах.

По данным испанской полиции, операция по конфискации каннабиса проводилась на нелегальных предприятиях под названием «Сады». Силовики задержали девять мужчин и 11 женщин возраста от 20 до 59 лет. В заявлении Гражданской гвардии Испании говорится, что они «изъяли самый большой тайник с упакованной марихуаной в истории».

Количество было эквивалентно примерно 1,1 млн растений, — сообщил местный полицейский.

По данным правоохранительных органов, владельцы конопляных ферм высушивали растения, упаковывали их и отправляли в некоторые районы Испании, Швейцарии и Голландии. Банда также переправляла наркотики в Голландию и Бельгию.

Преступников задержали в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии еще в прошлом месяце, однако подробности операции были обнародованы только в субботу, 5 ноября.

Ранее власти Таиланда бесплатно раздали миллион кустов каннабиса домохозяйствам. Правительство напомнило гражданам, что эти растения должны расширить медицинскую индустрию марихуаны, а не стать поводом для ее употребления в качестве наркотика.