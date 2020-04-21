В Испании арестовали одного из самых разыскиваемых в Европе террористов ИГ

Национальная полиция Испании провела операцию по задержанию одного из самых разыскиваемых в Европе иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Мы задержали одного из самых разыскиваемых иностранных террористов-боевиков ИГ в Европе. По национальности египтянин, он незаконно проник в Испанию и скрывался на съёмной квартире, — передаёт МВД Испании.
Арест был произведён в городе Альмерия, в автономном сообществе Андалусия. Также стражи порядка задержали ещё двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым.
Как ранее писал NEWS.ru, британская газета The Guardian со ссылкой на данные нескольких разведок сообщила, что преемником ликвидированного американцами Абу Бакра аль-Багдади стал некий Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мали аль-Сальби, который имеет туркменское происхождение и поддерживает связи с Турцией. Несмотря на обнародованные подробности, в ситуации вокруг главаря группировки много неясностей.
Предыдущий лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации 26 октября. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции.