В Испании арестовали одного из самых разыскиваемых в Европе террористов ИГ

https://static.news.ru/photo/1375764a-83c9-11ea-9571-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Национальная полиция Испании провела операцию по задержанию одного из самых разыскиваемых в Европе иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Мы задержали одного из самых разыскиваемых иностранных террористов-боевиков ИГ в Европе. По национальности египтянин, он незаконно проник в Испанию и скрывался на съёмной квартире, — передаёт МВД Испании.

Арест был произведён в городе Альмерия, в автономном сообществе Андалусия. Также стражи порядка задержали ещё двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым.

AsÃ­ detuvimos en #AlmerÃ­a a uno de los Foreign Terrorist Fighters de DAESH mÃ¡s buscados de #Europa . De nacionalidad egipcia, habrÃ­a entrado ilegalmente en EspaÃ±a y se ocultaba en un piso de alquiler. TambiÃ©n se arrestÃ³ a otras dos personas que lo acompaÃ±aban pic.twitter.com/14f2v2brEg — PolicÃ­a Nacional (@policia) April 21, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, британская газета The Guardian со ссылкой на данные нескольких разведок сообщила, что преемником ликвидированного американцами Абу Бакра аль-Багдади стал некий Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мали аль-Сальби, который имеет туркменское происхождение и поддерживает связи с Турцией. Несмотря на обнародованные подробности, в ситуации вокруг главаря группировки много неясностей.

Предыдущий лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации 26 октября. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции.